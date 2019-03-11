Мурманская область. Арктика11.03.19 09:35
Россиян хотят проверить на ВИЧ прямо на рабочем месте
Россияне смогут пройти тест на ВИЧ, находясь на рабочем месте. Министерство труда приступило к разработке соответствующего документа, сообщает РИА «Новости».
Подготовить методические рекомендации планируется до конца года. Инициатором таких тестов выступила Международная организация труда (МОТ).
Тестирование гарантирует безопасность репутации сотрудников. Результаты исследований будут скрыты от работодателей и коллег.
Поводом для разработки инициативы стало то, что большинство людей не находит времени, чтобы пройти подобное тестирование в поликлинике.
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