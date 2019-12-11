Россиян освободят от «банковского роуминга»

Совет Федерации одобрил закон об отмене так называемого «банковского роуминга» - взимания комиссии за переводы между физическими лицами внутри одного банка.

«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», - гласит закон.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.