Мурманская область. Арктика11.12.19 14:09
Россиян освободят от «банковского роуминга»
Совет Федерации одобрил закон об отмене так называемого «банковского роуминга» - взимания комиссии за переводы между физическими лицами внутри одного банка.
«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», - гласит закон.
Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
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