Россиянам не дадут погрузиться в «болото» долговой нагрузки

Россияне должны тратить на погашение кредитов не более 50% от совокупного дохода семьи. При превышении этого показателя банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать займы гражданам. Соответствующие поправки в законодательство разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на председателя комитета Анатолия Аксакова. Инициатива направлена на защиту граждан, однако те, чья долговая нагрузка окажется выше, в итоге могут пойти к «чёрным кредиторам».

Комитет Госдумы по финансовому рынку планирует осенью завершить разработку законопроекта, который ограничит долговую нагрузку на россиян. Изменения коснутся законов «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях». На погашение всех кредитов семья сможет направить не более 50% совокупных доходов. Как отметил Анатолий Аксаков, выбор отметки 50% обусловлен мировой практикой.

Центробанк разрабатывает механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора, не уточнив, какой уровень нагрузки в ЦБ считают приемлемым. Это делается «для обеспечения качественного роста кредитных портфелей банков, не приводящего к избыточной закредитованности населения», добавил представитель Банка России.

По информации БКИ «Эквифакс», сейчас в среднем по стране граждане тратят на выплату кредита 40% дохода. Комфортный уровень нагрузки - до 35-40% от дохода семьи, приемлемый - до 50%, считает вице-президент «СМП-банка» Роман Цивинюк.