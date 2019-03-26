Россиянам нравится жить в долг, или Доходы граждан всё чаще уходят на погашение кредитов

По итогам февраля почти у каждого шестого заёмщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%.

Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), количество таких заёмщиков резко выросло в прошлом году и сейчас превышает 8 млн человек. Между тем уже осенью условия выдачи им кредитов могут резко ужесточиться. Эксперты отмечают, что это повлияет, прежде всего, на граждан с небольшим уровнем дохода и повлечёт их уход в теневой сектор.

Согласно оценке БКИ ОКБ (входит в тройку крупнейших бюро кредитных историй), за 2018 год значительно выросли количество и доля заёмщиков, у которых показатель долговой нагрузки превышает 50%. Оценка проводилась на основании информации из кредитных историй и агрегированных данных по указанным кредиторами доходам заемщиков. По состоянию на 1 марта 2019 года больше половины своего дохода на погашение ссуд отдавали 14,6% (8,23 млн человек) от всех заёмщиков.

Показатель растёт с 2017 года. Так, в 2016 и 2017 годах он находился на уровне 12,7%, в 2018 году составил 13,8%.

При этом среди закредитованных граждан 53% (4,33 млн человек) имеют месячный доход от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, 26% (2,19 млн) — менее 20 тысяч рублей, 21% (1,7 млн) — более 50 тысяч рублей.

По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, цитируемого изданием, к повышению значения PTI может приводить возросшая активностью кредиторов, которые предлагают заёмщикам все большие суммы: «Средняя сумма потребкредита только за прошлый год выросла почти на 40%, превысив 180 тысяч рублей, а в отдельных банках она составляет 600–700 тысяч рублей».