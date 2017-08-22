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Мурманская область. Арктика22.08.17 09:03

Россиянам обещают фруктово-овощное изобилие и дешевизну

В Минэкономразвития РФ прогнозируют падение цен на продовольственные товары в сентябре. Больше всего подешевеют овощи и фрукты - они будут стоить почти на 80% меньше, чем в июне, полагают в ведомстве. По словам представителей профильных ассоциаций, этого вполне стоит ожидать, поскольку урожайность в этом году держится на хорошем уровне, пишут «Известия».

В сентябре общее снижение цен на продовольственные товары по сравнению с началом лета составит 1,3%, а для плодоовощной продукции - 79,6%. Такая информация содержится в письме Минэкономразвития «О разработке прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на которое ссылаются журналисты «Известий». В ведомстве газете сообщили, что уточненный прогноз на оставшиеся месяцы 2017 года будет подготовлен в плановом порядке.

При подсчёте дефляции на плодоовощную продукцию учитывались средние потребительские цены в России на картофель, капусту, лук репчатый, морковь, огурцы, томаты, яблоки, апельсины и бананы. Согласно документу, осенью будущего года цены на все продукты питания не будут значительно отличаться от нынешней осени.

Производители фруктов и овощей считают прогноз оправданным.

По данным Плодоовощного союза, в сентябре 2016 года по отношению к июню того же года дефляция на овощи и фрукты составила около 31%. При этом больше всего прошлой осенью подешевели томаты (на 58% по сравнению с началом лета: цена упала с 140,78 рубля до 59,58 рубля), огурцы (на 37%: с 85,11 рубля до 53,58 рубля), морковь (на 34%: с 41,54 рубля до 27,55 рубля).

Разница темпов удешевления фруктов и овощей в этом году и в прошлом объясняется тем, что на фоне поздней весны в июне на прилавках было мало фруктов и ягод местного производства - цены определялись импортной продукцией и были высокими.

Комментарии

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№ 222.08.17 10:13 - Мария НиколаевнаСегодня вялые помидоры в Мурманске продают по 60-70 рублей - это тоже считают, что они подешевели на 50-60%? Тоже самое с огурцами - их выбрасывать надо, а их продают по 47 рублей! А хорошие овощи как стоили дорого, так стоят. Обман всё это.
№ 122.08.17 09:28 - АнтонинаХотелось бы верить, но что-то не очень. Такого снижения цен не будет.
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Последние комментарии

Мария Николаевна
22.08.17 10:13
Сегодня вялые помидоры в Мурманске продают по 60-70 рублей - это тоже считают, что они подешевели на 50-60%? Тоже самое с огурцами - их выбрасывать надо, а их продают по 47 рублей! А хорошие овощи к
Комментарий к новости:Россиянам обещают фруктово-овощное изобилие и дешевизну
Антонина
22.08.17 09:28
Хотелось бы верить, но что-то не очень. Такого снижения цен не будет.
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Ворчливый Старик
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