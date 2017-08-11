Россиянам подсели на потребительское кредитование

Согласно данным «Объединенного кредитного бюро», кредитная активность россиян в первом полугодии 2017 года выросла. Всего за первое полугодие банки выдали 13,49 млн кредитов на общую сумму в 1,85 трлн рублей. Если сравнивать с 2016 годом, то объёмы кредитования выросли на 24 процента, при этом количество новых выдач осталось на прежнем уровне.

Наибольший прирост по итогам первого полугодия продемонстрировал сегмент автокредитования. Всего было выдано 140,12 тысячи кредитов по сравнению с 119,06 тысячи кредитов за аналогичный период 2016 года, а объёмы кредитования за год увеличились с 83,58 млрд рублей до 110,67 млрд рублей. Таким образом, объёмы кредитования выросли на 32 процента, а новых автокредитов стало больше на 18 процентов.

- Что касается кредитов наличными, то их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 8 процентов (до 9,94 млн кредитов), а суммарный объём – на 28 процентов (до 1,04 трлн. рублей). Объёмы ипотечных кредитов в годовом отношении выросли на 14 процентов (до 507,44 млрд рублей), а количество таких кредитов – на 5 процентов (до 286,69 тысячи ипотечных кредитов), - комментирует Олег Якушев, эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». - Отдельного упоминания заслуживает кредитование с помощью кредитных карт. По итогам первого полугодия выдача кредитных карт снизилась на 17 процентов – с 3,67 млн карт до 3,06 млн карт. При этом объёмы одобренных лимитов выросли на 30 процентов – с 133,77 млрд рублей до 173,36 млрд. рублей. Таким образом, несмотря на количественный спад, объём кредитования в этом секторе также растёт за счёт более быстрого роста размера одобренных лимитов. Данные первого полугодия 2017 года рисуют такую картину: средний размер лимита по карте, который в январе составлял 46540 рублей, к июлю вырос до 52842, что является рекордом за последние четыре года.

С данными «Объединенного кредитного бюро» коррелируют данные «Национального бюро кредитных историй». По расчетам специалистов НБКИ, относящимся только к потребительским займам и кредитным картам, за первое полугодие было выдано 7,12 млн кредитов (рост на 28,9 процента за год). При этом объёмы кредитования выросли с 0,71 трлн рублей до 0,99 трлн рублей (годовой рост на 38,4 процента).

Рост объёмов потребительского кредитования говорит о том, что банки смягчают свою кредитную политику, которую они ужесточили несколько лет назад с началом финансового кризиса в России. На фоне некоторой стабилизации экономики банки находят возможности для наращивания объемов предоставляемых услуг. При этом более быстрое расширение необеспеченного кредитования в сравнении с другими направлениями банковского бизнеса объясняется его более высокой рентабельностью.

Между тем, реальные доходы населения продолжают снижаться. Этот фактор остается одним из главных рисков для розничного кредитования. Мы уже писали ранее, что, несмотря на рост номинальной начисленной заработной платы, реальные располагаемые доходы россиян с января по май 2017 года снизились на 1,8 процента. Всего же, начиная с октября 2014 года, реальные располагаемые доходы снизились на 19,2 процента. Снижение доходов подтверждает снижение оборота розничной торговли, который за время кризиса упал на 19,4 процента.

За два с половиной года наши сограждане адаптировались к жизни во время кризиса. В этих условиях они иначе оценивают динамику своих реальных доходов. «Привыкание населения к вялотекущему кризису (в том числе к стабильному небольшому снижению реальных доходов) привело к тому, что граждане уже не ощущают резкого ухудшения своего материального положения», – говорится в очередном выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленном специалистами РАНХиГС. Поэтому любое замедление спада собственных доходов субъективно воспринимается как улучшение материального положения.

В подобных условиях граждане стали охотнее обращаться за кредитами. А банки стали охотнее кредиты предоставлять. Складывается странная ситуация: доступность кредитов повысилась, а вот на выплаты по ним у россиян денег по-прежнему не хватает. Результатом может стать рост закредитованности граждан, а также увеличение доли плохих кредитов на балансах банков.

При этом мы обращаем внимание на следующий факт: из действующих сегодня примерно 2300 микрофинансовых организаций уже к декабрю 2017 года, согласно прогнозам экспертов, останется около 2 тысяч, а ещё через год их число сократится до 1500. Такая тенденция связана не только с политикой ЦБ РФ по зачистке недобросовестных финансовых организаций, но и с убыточностью МФО. Похоже, несмотря на постоянные мантры аналитиков о низком уровне экономической грамотности населения, наши сограждане всё же понимают, что займы в микрофинансовых организациях – самые дорогие в обслуживании.