Россиянам «повышают» продолжительность жизни, чтобы провести новое повышение пенсионного возраста?

Депутат Госдумы Валерий Рашкин считает, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет, пишет «Независимая газета».

«Опять началась подготовка к следующему удару по нашим людям, которые достигают пенсионного возраста», - рассказал Валерий Рашкин «НГ». По его мнению, одним из признаков проводимой чиновниками подготовки можно считать, например, недавнее заявление правительства, что в стране резко выросла продолжительность жизни граждан: у женщин – до 78,5 года, у мужчин – до 68,5 года.

По словам Рашкина, судя по всему, в правительстве поняли, что предварительные итоги пенсионной реформы печальны. Та чёрная дыра, которая, как полагают чиновники, есть в Пенсионном фонде, не закрыта, перечисления из бюджета продолжаются, анализа, почему это происходит, не делается, и даже задача повысить на 1 тысячу рублей пенсии, похоже, вызывает сложности, перечисляет доводы Рашкин.

Как пояснил «НГ» замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров, «пока рано судить об итогах пенсионной реформы, она только началась». «Единственный итог, о котором мы точно можем судить, это о повышении пенсии неработающим пенсионерам. Без реформы пенсии были бы проиндексированы на 4,3%, а с реформой они проиндексированы на 7%. Поэтому соответственно мы получили дополнительную индексацию для неработающих пенсионеров около 3%. И более того, это произошло с 1 января, а не в феврале, как обычно у нас проводятся индексации. Поэтому это пока единственный чёткий факт, о котором мы можем говорить», – пояснил эксперт.

Назаров уточнил, что ему ничего не известно о какой-либо подготовке нового повышения пенсионного возраста. «Я более чем уверен, что до 2028 года обсуждать это в органах государственной власти в принципе бессмысленно, – сказал он. - Да и после 2028 года никакой спешки в дальнейшем изменении пенсионного возраста не будет».

Минтруд и Пенсионный фонд России воздержались от комментариев по этой теме, пишет «НГ».

В аппарате правительства РФ назвали бредом слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, заявившего, что, по его информации, в правительстве идёт подготовка второго этапа пенсионной реформы. «Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», - сказал источник в аппарате правительства.