Россиянам предпенсионного возраста напомнят о праве на получение налоговых льгот

Правительство РФ своим постановлением расширило список госуслуг, которые граждане могут получить в многофункциональных центрах (МФЦ).

Чтобы обеспечить своевременное информирование граждан о факте отнесения их к категории предпенсионного возраста, этот список дополнен государственной услугой Пенсионного фонда России «Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте правительства.

Услуга будет предоставляться по принципу «одного окна».

Для граждан предпенсионного возраста, под которым понимается предшествующий назначению пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством возрастной период продолжительностью до пяти лет, установлено право на получение налоговых льгот, социальной защиты и помощи, говорится в документе.