Россиянам приходится жить в кредит

Задолженность граждан РФ перед банками превысили отметку в 12 трлн рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Бюро в своих расчётах основывается на данных о кредитах 82 млн россиян, отмечает издание.

Что касается данных Банка России, регулирующего в стране рынок кредитования, то за прошедший 2017 год совокупные долги граждан перед кредитными организациями выросли на 13,2% и составили 12,2 трлн рублей.

При этом число новых кредитов росло медленнее, чем их сумма, отмечает ОКБ. В минувшем году ссуды выросли на 37% по отношению к 2016 году и составили 4,14 трлн рублей. А их количество - на 12% - до 34,8 млн штук.

Отмечается рост во всех сегментах кредитования, начиная от кредитов наличными, заканчивая автокредитами и ипотекой.

При этом больше всего россияне брали кредиты наличными: почти на 3 трлн рублей в совокупности. Это на 33% больше, чем за 2016 год. Число таких кредитов достигло 24,7 млн штук, рост в 14%.