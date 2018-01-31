Опровержение недостоверных сведений о В.П. ОрловеРАМКИ ЗАКОНА: Как мошенники обманывают северян, или Приобрести мебель на заказ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.01.18 09:42

Россиянам приходится жить в кредит

Задолженность граждан РФ перед банками превысили отметку в 12 трлн рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Бюро в своих расчётах основывается на данных о кредитах 82 млн россиян, отмечает издание.

Что касается данных Банка России, регулирующего в стране рынок кредитования, то за прошедший 2017 год совокупные долги граждан перед кредитными организациями выросли на 13,2% и составили 12,2 трлн рублей.

При этом число новых кредитов росло медленнее, чем их сумма, отмечает ОКБ. В минувшем году ссуды выросли на 37% по отношению к 2016 году и составили 4,14 трлн рублей. А их количество - на 12% - до 34,8 млн штук.

Отмечается рост во всех сегментах кредитования, начиная от кредитов наличными, заканчивая автокредитами и ипотекой.

При этом больше всего россияне брали кредиты наличными: почти на 3 трлн рублей в совокупности. Это на 33% больше, чем за 2016 год. Число таких кредитов достигло 24,7 млн штук, рост в 14%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 425 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Sergey Kysil
30.01.18 12:55
Марина Васильевна заигралась во Всемирной паутине. Как это такой опытный участники социальных сетей не знает, что на сайте городской администрации есть Интернет-приёмная и она работает!
Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев «сверили часы»
Михаил Зверев
29.01.18 10:13
Как всегда отличный концерт! Талантливые ребята живут и творят на Кольском севере.
Комментарий к новости:Слушаем и вспоминаем Владимира Высоцкого
Иваныч
27.01.18 11:52
Принято очередное глупое решение. Управление в стране и так централизовано до предела: без одобрямс из Москвы ни одно решение на местах не принимается. Представляю, как завертится чиновничий маховик,
Комментарий к новости:Северный морской путь начинается из Москвы!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиРоссиянам приходится жить в кредит-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 39 копеек, доллара – снизился почти на 11 копеек-PRO ЭнергетикуАО «МЭС» выпустило на линию три новых мазутовоза-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газШельфовая эпопея: медленно, но верно-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика