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Мурманская область. Арктика04.02.19 10:51

Россиянам, заключившим договоры с НПФ до 31 декабря 2018 года, полагаются выплаты на старых условиях

Россияне, попавшие под повышение пенсионного возраста, будут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по старым правилам. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо Министерства труда и социальной защиты в ответ на запрос членов Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Отмечается, что гражданам, заключившим договоры с НПФ до 31 декабря 2018 года, полагаются выплаты на старых условиях - женщинам с 55 лет, мужчинам - с 60 лет. В Минтруде изданию заявили, что изучают возможность распространить практику и на новые соглашения, заключенные после 1 января 2019 года.

Минтруд, как сообщает издание, уже запросил позицию Минфина, Минэкономразвития и Банка России, чтобы оценить социально-экономические последствия подобных мер. В ЦБ изданию сказали, что по новым пенсионным договорам возраст назначения выплат будет постепенно расти, не прокомментировав инициативу зафиксировать старый возраст для соглашений, заключенных после 1 января.

По данным ЦБ на конец III квартала 2018 года, негосударственную пенсию получали 1,5 млн российских граждан, НПФ перечислили им 45,8 млрд рублей. За девять месяцев это в среднем 30 тысяч рублей на одного застрахованного, или 3,3 тысячи рублей в месяц, сообщает газета.

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