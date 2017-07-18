Россияне адаптировались к жизни в «чёрной полосе»

Жители России оценивают свою личную жизнь и ситуацию в стране в 2017 году выше, чем в 2015-2016 годах, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Текущие оценки россиян ситуации в личной жизни и стране, а также ожидания в отношении будущего существенно превосходят показатели середины 2015 и 2016 годах, говорится в результатах исследования.

По данным ВЦИОМ, индекс оценки личной жизни граждан в июне этого года (59 пунктов) превосходит значение прошлых лет - 38 пунктов в июне 2016 года, 46 пунктов в июне 2015-го. Индекс оценки ситуации в стране в июне этого года составил 34 пункта, в то время как в 2016 году имел отрицательное значение (минус 3 пункта) и набрал всего 18 пунктов в 2015 году.

Индекс социальных ожиданий, который показывает, насколько оптимистично россияне оценивают будущее страны, имеет в июне 2017 года отрицательное значение (минус 39 пунктов), но в прошлые годы он был ещё ниже (минус 48 пунктов в 2016 году и минус 42 в 2015-м).

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов считает, что первое полугодие 2017 года можно охарактеризовать как период «уверенного выхода из «штопора», в который наше общество «свалилось» год назад. «Тогда многим действительно казалось, что наступила чёрная полоса. Но говорить о том, что этим летом граждане утвердились во мнении, что выход из сложной ситуации обеспечен, не приходится: оценки текущей ситуации пока не способствуют преодолению ожиданий повторения кризисных явлений», - отметил он.