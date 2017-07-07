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Мурманская область. Арктика07.07.17 15:37

Россияне беднеют: деньги в банки не несут, скоро начнут выносить

Прирост вкладов населения в России наблюдается только за счёт ежемесячной капитализации процентов, считает старший аналитик по финансовым рынкам «Райффайзенбанка» Денис Порывай. Он не исключает дальнейшего оттока средств физлиц из банковской системы. «У нас рост депозитов физлиц сейчас замедлился до капитализации процентов. Это значит, что денег население в банки не несёт и, скорее всего, через какое-то время уже деньги будет выносить, будет какой-то отток средств с депозитов», - сказал Денис Порывай на Санкт-Петербургской международной банковской конференции «Промсвязьбанка».

По мнению аналитика, основной причиной слабой динамики прироста средств граждан является то, что население беднеет. «Доходы в реальном выражении населения показывают отрицательную динамику, снижаются. В связи с этим у населения нет способности вносить деньги на депозиты. То есть у них нет средств, которые они могли бы изыскать как избыточные, чтобы отложить и сберечь», - пояснил эксперт. По его оценке, в текущей ситуации для вкладчиков уже важна в большей степени не ставка по депозитам, а фактор отсутствия избыточных денег.

«В связи с этим возникает ситуация, что нет возможности вносить, деньги могут выносить, и в связи с этим может быть некий отток, несмотря на то, что у нас система в структурном профиците рублевой ликвидности. Вроде денег много, но тем не менее такое может произойти», - сказал Денс Порывай.

Он пояснил, что в связи с ожидаемым оттоком средств физлиц некоторые банки могут испытать проблемы, «особенно учитывая тот факт, что у нас наблюдается переток средств как корпоративных клиентов, так и физлиц из малых и средних банков в крупные».

Как сообщалось ранее, российские банки в мае нарастили вклады физических лиц на 0,2%. ЦБ ожидает, что реальный прирост вкладов физлиц в российских банках за январь-июнь 2017 года составил не менее 2%, без учёта валютной переоценки - не менее 3%, пишет finmarket.ru.

Комментарии

№ 107.07.17 15:54 - RostiKЧто-то тут банкиры не договаривают. Получается, что народ беднеет, а показатель одобрения деятельности президента, по последним данным ВЦИОМ, вырос до 84,6%!
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Константин
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RostiK
07.07.17 15:54
Что-то тут банкиры не договаривают. Получается, что народ беднеет, а показатель одобрения деятельности президента, по последним данным ВЦИОМ, вырос до 84,6%!
Комментарий к новости:Россияне беднеют: деньги в банки не несут, скоро начнут выносить
VASILISA
07.07.17 15:26
каждый год Териберке помогают с уборкой мусора, а его меньше не становится. а кто тогда гадит в нашей туристической Мекке?
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