Россияне берут магазины измором - более 50% граждан теперь покупают товары только по акциям

Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.

В некоторых торговых сетях уже задумались о том, чтобы ограничить промоактивность, сообщает «Коммерсант». Но отказаться от скидок участники рынка могут только синхронно, а для такого шага предпосылок пока нет, указывают эксперты.

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании «Ipsos Comcon». Таким образом, показатель впервые превысил психологически важную отметку 50%. Для сравнения: в 2016 году он был на уровне 41%, а годом позже достиг 45%. Потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции, констатируют в «Ipsos». В «Nielsen Россия» добавляют, что в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля промо достигает уже 70% и продолжает расти. По данным компании, в первом квартале 2019 года доля экономящих россиян увеличилась на семь процентных пунктов, до 69%. Число респондентов, которые переключаются на более доступные продовольственные товары, за тот же период выросло c 55% до 57%.

Так, по данным Росстата, в первом квартале 2019 года реальные доходы населения упали на 2,3% год к году. Индекс потребительского доверия за тот же период опустился с 65 до 62 пунктов и достиг исторического минимума.

Увлечение акциями и скидками приводит к размыванию ценности марки и снижению её стоимости в глазах покупателей, что в перспективе негативно сказывается на продажах, предупреждает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. По его словам, на этом фоне сети и производители уже меняют подход к стимулированию покупателей, стараются предлагать не скидку, а, к примеру, программы накопления баллов.