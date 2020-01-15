Россияне будут участвовать в голосовании по внесению изменений в Конституцию страны

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня с ежегодным посланием Совету Федерации, предложил закрепить в Конституции РФ положение о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума, а также обязательство по индексации пенсий.

«В любом случае, при любой ситуации на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства. Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения», - заявил Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Он подчеркнул, что в российском законодательстве такая норма есть, но её необходимо закрепить в Конституции.

Кроме этого, глава государства предложил закрепить в Конституционном законе принципы достойного пенсионного обеспечения. «Имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий», - сказал глава государства.

Президент в своём выступлении назвал ряд конкретных поправок в Основной закон. Парламент, по его мнению, может взять на себя больше ответственности за формирование правительства. В связи с этим Путин предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры премьера и всего правительства. Президент РФ будет не вправе их отклонить. Глава государства также предложил дать Совету Федерации полномочия отстранять судей Конституционного и Верховного судов по представлению президента в ряде случаев. Руководители силовых ведомств должны назначаться президентом РФ по согласованию с Советом Федерации, считает Владимир Путин.

Роль КС РФ надо усилить, наделить правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов и других документов, заявил он, предложив на конституционном уровне закрепить требования к кандидату в Президенты РФ о проживании в России не менее 25 лет и отсутствии иностранного гражданства. Глава государства отметил при этом, что данное требование распространяется «не только на момент выборов, но и когда бы то ни было ранее».

Ещё одно ключевое заявление: решение проблемы разрыва между государственным и муниципальным уровнями управления, по словам Путина, требует закрепления в Конституции РФ принципов единой системы публичной власти.

Глава государства особо подчеркнул, что необходимости в новой Конституции нет, потенциал нынешней не исчерпан. Основные принципы должны остаться незыблемыми. Но возможна корректировка, которая может осуществляться только с одобрения граждан.

«Полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию - вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые я считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства», - заявил президент.

Поправки, о которых идёт речь, не затрагивают фундаментальных основ Конституции. А значит, могут быть утверждены парламентом через принятие конституционных законов, напомнил российский лидер. Но так как предлагаются существенные изменения, то необходимо провести голосование граждан по всему пакету предложенных поправок в Конституцию, подчеркнул глава государства.

«И только по его результатам принимать окончательное решение, - отметил Путин. - Мнение народа как главного источника власти должно быть определяющим. Все в конечном итоге решают люди. …Сильную, благополучную, современную Россию мы можем построить только с безусловным уважением к мнению народа».