Россияне опять на финансовом распутье: жить одним днём, или думать о будущем

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), россияне стали меньше откладывать деньги на «чёрный день» и больше тратить на текущие нужды. Если в 2015 году почти половина россиян (47%) старались сохранить денежные средства, а затем расходовать остаток, то в текущем 2017 году почти такое же число респондентов (46%) тратят все свои деньги сразу и ничего не сберегают. Наиболее склонны к сбережениям молодёжь от 18 до 24 лет и люди старше 55 лет.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, такое поведение жителей России связано с выходом экономики страны из кризиса. «В 2017 году ситуация в экономике стала более стабильной по сравнению с 2015–2016 годами, и многие решили сделать крупные покупки, которые до этого по разным причинам откладывали», - комментирует данные исследования вице-президент» СМП-банка» Роман Цивинюк.

Опрошенные агентством «Прайм» эксперты расходятся в оценках результатов исследования. «Тратят последние деньги, поскольку реальные доходы продолжают падать, а цены на продукты растут быстрее официальной инфляции», - считает аналитик «Райффайзенбанка» Денис Порывай. По его словам, люди могут сберегать лишь реальные располагаемые доходы, то есть, то, что остаётся после обязательных трат. Однако эти доходы у большинства населения сокращаются, и на сбережения ничего не остается.

Это подтверждает и банковская статистика, показывающая, что притока новых денег в депозиты нет. По его словам, рост налицо лишь в ряде секторов экономики, ориентированных на экспорт и связанных с государством. Там действительно наблюдается приток инвестиций и повышение зарплат. Однако в низкобюджетных сегментах ничего подобного нет, а доходы самых малообеспеченных – пенсионеры, студенты и т.п. лишь сокращаются.

Если обнищание населения сохранится, то те, у кого нет накоплений, явно не смогут их себе позволить. Те же, у кого есть какие-то запасы, продолжат тратить их на поддержание уровня жизни, поскольку цены растут быстрее, чем доходы. Кроме того, людей продолжат выбивать из колеи незапланированные траты – болезнь, крупные покупки, которые нельзя отложить, ремонт автомобиля и т.п. В этой ситуации сбережений больше не станет, уверен аналитик.

В свою очередь, независимый финансовый советник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Саида Сулейманова согласна с тем, что в 2017 году сберегательная модель поведения начинает отступать в пользу роста расходов. «В 2016-м этого тренда ещё не было, но по результатам свежих исследований он налицо, особенно в части крупных покупок. Возможно, это связано с отложенным спросом и сокращением инфляции, ростом оптимизма в плане увеличения доходов», - полагает она. Скорее всего, этот тренд сохранится и до конца текущего года, если не произойдет каких-либо форс-мажоров.

При этом власти констатируют рост числа бедных и снижение потребительского спроса. По оценке главы Счётной палаты Татьяны Голиковой, в первом квартале 2017 года количество граждан, которые находятся за чертой бедности, достигло 15%, то есть 22 миллионов человек. В конце прошлого года количество бедных в РФ составляло 19,8 миллиона человек. Это происходит на фоне сокращения темпов падения реальных располагаемых доходов населения с 7,5% в апреле до 0,4% в мае. Базовый прогноз Минэкономразвития на 2017 год предполагает рост показателя на 1%, поэтому есть шанс, что у людей появится больше средств на сбережения.

Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения оказывает негативное влияние на уровень потребительского спроса, который тоже продолжает снижаться: за пять месяцев он сократился на 0,8%, а в прогнозе предполагался рост на 1,9%, отметила Голикова.

По мнению Сулеймановой, ответ на вопрос, какую тактику выбрать – сберегательную или «расточительную», зависит от уровня доходов. Если они ниже среднего, то рекомендуется осторожно относиться к расходам и формировать «подушку безопасности». «Хотя как раз малообеспеченным это сделать сложнее всего», - признает Сулейманова. Тем, чей уровень дохода выше, также рекомендуется восполнять «подушку». Скорее всего, она есть, но несколько «сдулась» в период кризиса. При этом эксперт рекомендует не отказываться от необходимых крупных покупок, поскольку во второй половине года экономическая ситуация может измениться и инфляция ускорится.

Для тех, кто не испытывает проблем с доходами, стратегия остаётся прежней – она направлена, прежде всего, на поиск привлекательных инвестиционных инструментов для поддержания доходности портфеля и собственных финансов.