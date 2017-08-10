Россияне переходят на подножный корм?

Жители России в июле за один визит в магазин в среднем тратили 503 рубля против 517 рублей в июне. Как отмечается в материалах исследования холдинга «Ромир», после небольшого подъёма в июне средний чек в июле опять пошёл вниз и остановился на отметке в 503 рубля. Таким образом, за месяц средний чек потерял 14 рублей, или 2,7%. По итогам с начала года средний чек «похудел» на 1,4% «и это без учёта инфляции».

В исследовании отмечается, что средний чек в июле показал отрицательную динамику в большинстве регионов, а также крупных городах и мегаполисах. В июле средний чек показал снижение во всех каналах современной торговли, что, вероятно, связано с сезонным удешевлением продовольственных товаров и в первую очередь овощей и фруктов, говорится в сообщении.

В то же время меньше всего чек изменился за месяц в Северо-Западном регионе, потеряв всего 2 рубля, или 0,3%. Более ощутимые потери средний чек понес в Центральном округе - 3,7%, Приволжском - 4,2%, Дальневосточном - 5,5% и Южном - 6,3%. А на Урале и в Сибири средний чек в июле, наоборот, вырос - на 2,3% и 1,2% соответственно.