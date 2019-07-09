Россияне переходят на подножный корм? На прошедшей неделе расходы граждан снизились на 4,6%

На первой неделе июля повседневные расходы и средний чек после резкого скачка вверх на предыдущей семидневке опять показали ощутимую отрицательную динамику, говорится в исследовании компании «Ромир». За неделю с 1 по 7 июля в среднем домохозяйства потратили на привычные товары порядка 4166 рублей, что на 4,6% меньше, чем неделей ранее.

Расходы на прошлой неделе оказались выше, чем в аналогичном периоде прошлого года – на 1,2%. Относительно же медианных значений 2012 года расходы выросли на 42,5%.

Средний чек также вторит динамике общих расходов. И на 27-й неделе размер среднего чека резко пошёл вниз, опустившись до отметки в 523 рубля после 541 рубля неделей ранее. Таким образом, чек за неделю потерял 3,3%, но пока остаётся на более высокой позиции (2,2%), чем на аналогичной неделе прошлого года. По сравнению с медианными значениями 2012 года средний чек на минувшей неделе вырос на 63%.