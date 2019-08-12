Россияне перешли на подножный корм: средний чек в магазинах в июле достиг минимума

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Вместе со снижением общего объёма повседневных расходов в июле на спад пошёл и размер среднего чека. Так, единовременно на кассе россияне оставляли в июле порядка 546 рублей, что на 1,8% меньше, чем месяцем ранее, говорится в исследовании. Это самое низкое значение индекса с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 рублей.

Президент «Ромира» Андрей Милехин отметил, что сокращение среднего чека в июле связано в первую очередь с сезонным фактором. «За счёт удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошёл на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств», — сказал Милехин, слова которого приводит РИАН.

В июле средний чек увеличился по сравнению с июнем только в Дальневосточном федеральном округе (на 3,5%, до 650 рублей). На Северо-Западе показатель снизился на 3,2% — до 598 рублей, на Урале и в Сибири — на 3,1% в обоих случаях, до 559 рублей и до 462 рублей соответственно. В Приволжском округе средний чек сократился на 2,3% (до 496 рублей), в Центральном и Южном округах — на 1% в каждом случае (до 601 рубля и до 574 рублей соответственно).

Средний чек в гипермаркетах РФ в июле 2019 года снизился на 5,9% по сравнению с июнем, в супермаркетах — на 2,3%. В дискаунтерах он вырос на 1,4%, в магазинах традиционной торговли — на 5,7%. В годовом выражении показатель в гипермаркетах сократился на 0,8%, в супермаркетах вырос на 6,1%, в дискаунтерах – на 9,4%, в традиционной торговле – на 10,6%.