Россияне перестают терпеть и начинают требовать - ВЦИОМ

Запрос общества на стабильность в России ушёл на периферию и сменился запросом на перемены. Такое мнение высказал сегодня генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров на всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

В ходе выступления на тему «Актуальные тренды: новое общество, ценности, технологии, будущее» Валерий Фёдоров отметил, что, поскольку экономический кризис закончился, но не наступил широкомасштабный экономический подъём, в России наблюдается новая фаза – «неуверенность в завтрашнем дне». Такая фаза, по словам главы ВЦИОМ, является «опасной», так как «революционные настроения появляются не в ситуации кризиса, а когда кризис закончился и становится лучше».

- В этой ситуации люди перестают терпеть и начинают требовать. И в этой ситуации появляется запрос на перемены, - приводит ТАСС слова руководителя ВЦИОМ, - «сегодня запрос на стабильность уходит на периферию».

Глава ВЦИОМ считает, что сегодня политическая борьба в России «идёт за то, чей образ перемен возобладает».

- Вот эта борьба за будущее сейчас разворачивается и скоро она перейдёт в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента РФ, - сказал Фёдоров. «Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018 года», - добавил он.