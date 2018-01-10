Россияне продолжают проедать накопленное ранее и брать деньги в кредит, чтобы выжить

Россияне в прошлом году занимали у кредитных учреждений активнее, чем откладывали на депозитах, их долги банкам растут быстрее сбережений, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Российской академии народного хозяйства и Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, а также на данные ЦБ.

За январь - ноябрь 2017 года объём банковских кредитов населению вырос на 1,2 трлн рублей, до 12 трлн рублей, а средства россиян на банковских счетах - на 800 млрд рублей, до 25 трлн рублей.

Аналитики отмечают, что ситуация могла немного улучшиться в декабре, когда выплачиваются бонусы и тринадцатые зарплаты, что обычно ведет и к росту вкладов. Однако вряд ли по итогам года вклады существенно превысили займы, заявил изданию заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов.

Из-за падающих третий год подряд реальных доходов граждане вынуждены увеличивать потребление за счет розничных кредитов, напомнил эксперт. За январь - ноябрь реальные доходы населения снизились на 1,4%, а спрос на товары и услуги вырос на 3%.

С другой стороны, отмечает Хромов, россияне стали больше сберегать в наличных и меньше хранить на депозитах, так как хранить деньги в банке уже не так выгодно из-за снижения ставок.

Экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков, правда, утверждает, что россияне стали вкладывать в более рисковые активы, покупая облигации компаний самостоятельно или через коллективные инвестиции. Дело в том, что на фоне снижения ключевой ставки облигации обеспечивают доходность выше депозитной и на большие сроки.

Сбережения россиян сокращаются, подтверждает главный экономист БКС Владимир Тихомиров: граждане начинают проедать накопленное ранее. Соотношение долгов и доходов населения ухудшилось, признает и главный экономист «Внешэкономбанка» Андрей Клепач, хотя в абсолютном значении прирост кредитов пока небольшой.