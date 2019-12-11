Россияне скоро смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Подмосковья приступили к разработке сервиса, который даст возможность гражданам Российской Федерации обращаться в больницы и поликлиники без предъявления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом пишет «RT» со ссылкой на сообщение службы общественных связей ФОМС.

«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени», - поделились подробностями в фонде.

Использование сервиса не будет носить обязательный характер, и каждый российский субъект самостоятельно решит, задействовать его или нет. В ФОМСе также рассказали о том, что в скором времени для россиян станут доступны цифровые полисы ОМС (образ документа станет возможным хранить даже на гаджете).

При этом для реализации обоих вариантов требуется внесение поправок в нормативно-правовые акты и законодательную базу ФОМСа. Изменения намерены закрепить в марте следующего года. Вместе с тем бумажные версии будут также выдаваться и иметь юридическую силу.