Россияне соблюдают пост – отмечается резкое снижение среднего чека за последние две недели

Вторую неделю после праздничного пика, приуроченного к 8 Марта, общие повседневные расходы и средний чек россиян продолжают снижаться. С 18 по 24 марта среднестатистическая российская семья потратила на привычные товары 4233 рубля, что на 7,7% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Объём повседневных трат на прошедшей неделе опять оказался ниже показателя аналогичной недели прошлого года с разницей в 2%. По сравнению же с медианными значениями 2012 года, когда были начаты наблюдения, повседневные расходы 12-й недели года номинально выросли на 45%.

Резкое снижение среднего чека за последние две недели вывело его на самую низкую отметку с начала текущего года. Так, его значение по итогам 12-й недели составило 523 рубля, что на 4,4% меньше показателя предыдущей недели. Относительно аналогичной недели прошлого года средний чек оказался ниже на 2,7%. Медианные же значения среднего чека 2012 года ниже последнего показателя среднего чека на 63%.