Россияне стали реже пользоваться банкоматами - исследование

Россияне в четыре раза чаще пользуются банкоматами для внесения наличных, чем для снятия их, показало исследование банка «Русский Стандарт». Аналитики банка изучили платежное поведение пользователей банкоматов в первом полугодии 2019 года и сравнили результаты с аналогичным периодом прошлого года.

Россияне в целом стали реже пользоваться банкоматами, пришли к выводу авторы исследования. По их данным, число пользователей банкоматов, которые вносят средства на карту, снизилось на 29%. Количество запросов на снятие денег при этом снизилось на 18%.

«Хотя внесение наличных падает большими темпами в сравнении с выдачей наличных, однако в первом полугодии в общей массе операций на одну выдачу наличных приходится четыре операции внесения денежных средств. Таким образом, статистика показывает, что растёт интерес клиентов к использованию карты в качестве платежного инструмента», — отметили аналитики.

Самыми популярными операциями в банкоматах после внесения и получения наличных в этом году стали получение информации о балансе карты, платежи по счетам и переводы за услуги, запрос детальной выписки (истории операций по карте), смена пин-кода и перевод по номеру карты. При этом самой популярной операцией стала оплата мобильной связи, пишет 1prime.ru.