Мурманская область. Арктика13.02.20 14:00
Россияне-водители не оплатили в 2019 году штрафов ГИБДД на 20 млрд рублей
Россияне в 2019 году не оплатили штрафов ГИБДД на сумму свыше 20 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем годом ранее, сообщили РИА «Новости» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России. Для сравнения, эта сумма равна четвёртой части бюджета Мурманской области 2019 года.
«Количество постановлений ГИБДД, предъявленных в структурные подразделения ФССП России в 2019 году, по которым судебными приставами-исполнителями приняты решения о возбуждении исполнительных производств, составило 25,4 миллиона постановлений на сумму 20,6 миллиарда рублей, в 2018 году – 19,3 миллиона на 16,4 миллиарда рублей», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Таким образом, средняя сумма неоплаченного штрафа ГИБДД составила порядка 810 рублей.
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