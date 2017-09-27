Россияне за счёт кредитов отходят от «сберегательной» модели поведения к «потребительской»

Потребительские расходы россиян в первом полугодии 2017 года выросли за счёт кредитов. Об этом говорится в мониторинге социально-экономического положения России, подготовленном РАНХиГС. Надежда на «авось» для многих россиян оказалась сильнее рациональной оценки сохраняющихся рисков. Хотя спад реальных доходов населения прекратился в мае-июне 2017 года, динамика в целом за первое полугодие остается отрицательной (-1,1%), отмечается в мониторинге РАНХиГС.

В целом россияне не стали тратить намного больше - в первом полугодии 2017-го расходы на товары и услуги выросли с 74,2 до 75,8% по сравнению с таким же периодом 2016 года. Доля сбережений снизилась с 10,5 до 7,8%.

О смене «сберегательной» модели поведения населения на «потребительскую» свидетельствуют и данные Центробанка. Эта тенденция отмечается, в частности, в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики регулятора. «Наибольшей и самой волатильной предельной склонностью к потреблению» обладают группы населения с низким уровнем дохода. В ЦБ видят в этом риск закредитованности граждан и давления на инфляцию, пишут «Известия». Однако эксперты считают, что нынешняя экономическая ситуация значительно отличается от той, что была два года назад, и рост потребления - даже на заёмные средства - способен стимулировать рост ВВП.

Старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков полагает, что помимо объективных экономических факторов большую роль в потребительском поведении играет информационный фон. «Причина роста оптимизма в том, что в последнее время стало меньше плохих новостей, меньше публичного внимания к военным действиям. Когда отрицательный информационный поток прекращается, склонность к потреблению восстанавливается», - сказал он.

- Рост потребления - это довольно естественно после трёх лет экономии. Кто раньше не ездил в отпуск, тот поехал. Кто что-то не покупал, тот покупает. Этому способствует и относительно сильный рубль, если сравнивать с 2015 годом, - пояснил «Известиям» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. При этом эксперт не видит ничего страшного в том, что граждане потребляют в кредит, поскольку ставки снизились, да и сами россияне относятся к займам осторожнее.