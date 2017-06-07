Россиянин, по версии следствия, организовал нелегальный въезд в Финляндию для 52 просителей убежища

Пограничная служба подозревает россиянина в организации нелегального въезда из России в Финляндию для 52 просителей убежища из Непала, Бангладеш и Пакистана через МАПП «Салла» зимой 2016 года. Мужчина был задержан в феврале 2017 года.

– Мы считаем, что мужчина играл ключевую роль в России. Он принимал мигрантов, организовывал им ночлег и машины. Во время предварительного следствия выяснилось, что он имел прямую связь с руководством преступной группировки. По нашему мнению, он не новичок, а профессионал своего дела, – говорит начальник следствия Юри Сиитари.

Согласно материалам предварительного следствия, мужчина входил в организованную преступную группировку, которая за 10 тысяч евро обещала доставить людей из стран Азии через Россию и Финляндию в страны Центральной и Южной Европы, в том числе, в Испанию, Францию и Германию.

История с МАПП «Салла» начала распутываться после того, как пограничники задержали мужчину по подозрению в организации нелегального въезда для шестерых граждан Непала из Эстонии в Финляндию в ноябре 2016 года. Во время предварительного следствия пограничники обнаружили у этого дела связь с более ранним делом об организации незаконной миграции из России в Финляндию.

По версии следствия, мужчина входил в ОПГ, некоторые члены которой были в июле 2016 года признаны виновными в доставке нелегальных мигрантов в Финляндию. Во время предварительного следствия Пограничная служба сотрудничала с полицией Эстонии и Европолом. Материалы следствия переданы в прокуратуру Хельсинки на обвинительное заключение, сообщает служба новостей «Yle».