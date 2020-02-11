Российская делегация приняла участие в совещании по вопросу сокращения морского мусора в Арктике

В Осло (Норвегия) состоялось заседание рабочей группы Арктического совета по программе защиты арктической морской среды (ПАМЕ).

В работе заседания ПАМЕ приняли участие делегации всех государств-участников Арктического совета (Российская Федерация, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США), представители Секретариата и других рабочих групп Арктического совета, а также делегации наблюдателей и неправительственных организаций.

От Российской Федерации в работе заседания приняли участие представители Федерального агентства морского и речного транспорта: ФГБУ «Морспасслужба», ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» и ФГБУ «АМП Западной Арктики».

Одним из основных вопросов повестки дня ПАМЕ, а также проведенного накануне заседания экспертной рабочей группы по судоходству, было обсуждение выполнения рекомендаций доклада о судоходстве в Арктике (AMSA).

Советник руководителя Морской спасательной службы Н.Г. Кутаева совместно со специалистом Береговой охраны США, как представители ведущих стран, представили предложения по дальнейшей работе в разработке поправок к Конвенции МАРПОЛ для применения в арктических водах концепции ИМО по региональным договоренностям о приемных портовых сооружениях. Работа выполняется согласно решению 74-й сессии Комитета по защите морской среды ИМО. Согласован временной график подготовки, в период до следующего заседания ПАМЕ, совместного документа стран-участниц Арктического совета на 8-ю сессию подкомитета по предотвращению загрязнения и реагированию (PPR 8).

Делегации рассмотрели ход выполнения отдельных проектов по предотвращению загрязнения морской среды при использовании-перевозке судами тяжёлых сортов топлива.

Делегации представили информацию о документах, презентованных на PPR 7, по вопросу использования и перевозки тяжёлых сортов топлива судами в качестве топлива в арктических водах. Но детального обсуждения этого вопроса не проводилось. Российская делегация отдельно обратила внимание на итоги проведенной оценки влияния от введения запрета на использование тяжёлых сортов топлива на коренные народы и местное население в российской арктической зоне.

Российская делегация приняла участие в совещании по вопросу сокращения морского мусора в Арктике, которое было проведено накануне заседания ПАМЕ. Основной целью совещания была разработка регионального плана действий по сокращению морского мусора в арктических водах. Представители «Росморречфлота» активно участвовали в обсуждении раздела указанного плана, касающегося источников морского мусора, образующегося в море, в частности, международного судоходства. Предложения российских экспертов по указанному разделу в части более полного отражения соответствующих требований Конвенции МАРПОЛ были поддержаны многими делегациями стран-участниц Арктического совета.