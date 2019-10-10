Российская экспедиция обнаружила частицы микропластика на всем протяжении Севморпути

Учёные в ходе экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш» обнаружили частицы микропластика в воде на протяжении всего маршрута Северного морского пути. Об этом говорится в сообщении Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН.

«Ещё один прорывной результат - обнаружение микропластика в поверхностной воде и в морских организмах по всему маршруту Северного морского пути», - говорится в сообщении.

О предварительных научных результатах экспедиции сообщил её руководитель, член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории арктических исследований института Игорь Семилетов.

Среди других результатов экспедиции отмечается открытие мощных выбросов геофлюида, включая пузырьковый метан, которые привели к росту концентрации метана в водной толще и в воздухе.

В рамках 78-й экспедиции на судне «Академик Мстислав Келдыш» проводятся комплексные океанографические исследования. Район исследований ученых - акватории Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря.