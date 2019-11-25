Российская группа ВМФ примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, России и Китая

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» ВМФ России вошёл в воскресенье в порт Кейптауна под торжественный салют южноафриканских ВМС. На центральную набережную этого стратегически важного города на пересечении Атлантического и Индийского океанов встречать российский боевой корабль вышли многочисленные жители и зарубежные туристы.

«Для нас прибытие в Кейптаун российского ракетного крейсера и кораблей сопровождения - большая честь», - заявил официальный представитель ВМС ЮАР капитан третьего ранга Глейлинг ван ден Берг, пишет ТАСС.

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», среднего морского танкера «Вязьма» и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР. От ЮАР в них задействованы фрегат «Аматола» и корабль поддержки «Дракенсберг», от ВМС Китая - фрегат проекта 054А «Вэйфан» с управляемым ракетным оружием.

Будут отрабатываться как совместное планирование операций, так и практические действия на море в акватории мыса Доброй Надежды у самой крайней юго-западной точки Африки.

«Учения начнутся в ближайший понедельник, - отметил Глейлинг ван ден Берг. - Они состоят из двух частей. В первые три дня пройдёт совместная трёхсторонняя штабная работа, которая позволит уточнить ряд стратегических и тактических решений. Вслед за этим корабли выйдут в открытый океан для реальных действий по согласованному плану. Оперативным районом выбрана акватория у мыса Доброй Надежды. Завершатся учения 30 ноября».

Согласно сообщению пресс-службы Северного флота, программой захода предусмотрено пополнение запасов пресной воды и продовольствия на крейсере.

Для североморцев предусмотрена богатая культурная программа, включающая автобусные экскурсии по достопримечательностям Кейптауна, общение с военными моряками ЮАР и Китая, посещение их кораблей и спортивные соревнования. На борту российского боевого корабля также побывают иностранные делегации и представители российского дипломатического корпуса.