Российская валюта чутко реагирует на мировые новости

Мировые цены на нефть сегодня утором слабо колеблются после сильного роста предыдущего дня на статистике по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Опубликованная днём ранее статистика о снижении запасов в США способствовала росту нефтяных цен. Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 июля, снизились на 7,6 миллиона баррелей, или на 1,5% - до 495,4 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились лишь на 0,57%, или на 2,850 миллиона баррелей, до 500,05 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились на 1,9 миллиона баррелей, составив 57,6 миллиона баррелей. Стратегический резерв в стране сократился на 0,5%, или на 3,2 миллиона баррелей, до 678,9 миллиона баррелей. «Данные по запасам в США подтвердили, что началось сокращение избыточных запасов», - передает агентство «Рейтер» мнение экспертов банка «ANZ».

Сдерживает рост нефтяных цен статистика по добыче в США, которая за неделю выросла на 0,63%, или на 59 тысяч баррелей в сутки, до 9,397 миллиона баррелей в сутки. Инвесторы также отыгрывают июльский доклад ОПЕК, опубликованный 12 июля. Согласно документу, ОПЕК в июне нарастила добычу нефти на 393,5 тысячи баррелей в день по сравнению с маем - до 32,611 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча нефти в Ливии в июне увеличилась на 127 тысяч баррелей в день - до 852 тысяч баррелей в сутки, в Нигерии - на 96,7 тысячи баррелей в день, до 1,733 миллиона баррелей.

Доллар дешевеет к мировым валютам в четверг утром, инвесторы отыгрывают комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов. Глава Федрезерва в среду заявила, что американский регулятор намерен продолжить политику постепенного повышения базовых процентных ставок в течение ближайших нескольких лет, при этом ставки не будут повышены до уровней, которые наблюдались в предыдущих бизнес-циклах. Регулятор, по словам Йеллен, по-прежнему ожидает, что укрепление экономики потребует постепенного увеличения ставки с течением времени для достижения и поддержания максимальной занятости и стабильных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,0853 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 53,74 копейки. Однако к последней сделке 12 июля доллар подорожал на 8 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, рухнул на 67 копеек и составил 68,7803 рубля. Относительно последней сделки вчерашней сессии евро, как и доллар, вырос. Рост составил 28,28 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль в среду вечером укрепился к доллару и евро на дорожающей нефти. Сегодня российская валюта снижается к уровням закрытия.