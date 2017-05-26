Мировые цены на нефть продолжили снижение сегодня на фоне решения нефтедобывающих стран продлить соглашение о сокращении добычи на девять месяцев на прежних условиях, которое разочаровало инвесторов, рассчитывавших на большее, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы надеялись, что нефтедобывающие страны продлят действие соглашения о сокращении добычи «чёрного золота» на более длительный срок или решат увеличить объем сокращения добычи, пишет агентство «Рейтер».

По словам главного рыночного стратега «AxiTrader Грега» Маккенна, которые приводит агентство, решение ОПЕК о продлении действия соглашения на девять месяцев без увеличения объёма сокращений приведет к тому, что главными факторами, влияющими на мировой рынок нефти, станут данные о запасах и добыче «чёрного золота» в США.

В четверг, 25 мая, на встрече в Вене участники венского соглашения договорились продлить соглашение по сокращению нефтедобычи на девять месяцев - до конца первого квартала 2018 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на Московской бирже составил 56,7930 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подскочила на 72,29 копейки. Однако к последней сделке 25 мая доллар подешевел на 16,70 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос почти на 64 копейки и составил 63,6513 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар подешевел. Снижение составило 15,47 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль сильно упал к доллару и евро вчера вечером на фоне обвалившейся после решения ОПЕК нефти. Сегодня российская валюта корректируется вверх.