Российские футболисты открыли Чемпионата мира-2018 убедительной победой

В матче открытия Чемпионата мира по футболу сборная России со счётом 5:0 обыграла команду Саудовской Аравии.

Российские футболисты открыли счёт в матче на 12-й минуте игры. Первый гол мирового первенства забил полузащитник Юрий Газинский. На 24-й минуте сборная России понесла первую потерю: Алан Дзагоев получил травму и был вынужден покинуть поле, полузащитник повредил мышцу задней поверхности бедра. Под конец первого тайма подопечные Станислава Черчесова увеличили преимущество в счёте, гол забил вышедший на замену вместо травмированного Дзагоева Денис Черышев.

На 71-й минуте вышедший на замену всего за минуту до этого Артём Дзюба довёл счёт до крупного, забив головой.

Уже в компенсированное время Черышев оформил дубль. На последних секундах встречи сборная России получила право на штрафной, с которого пятый гол в ворота Саудовской Аравии отправил Александр Головин, установив окончательный счёт в матче, 5:0.

Таким образом, Россия набрала три очка и возглавила группу А.

Следующим соперником сборной России будет команда Египта. Матч пройдёт 19 июня и начнётся в 21.00 мск.