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Мурманская область. Арктика09.06.18 09:30

Российские и норвежские учёные отмечают, что в Баренцевом море холоднолюбивые арктические виды постепенно замещаются теплолюбивыми

Влияние изменений экосистемы на промысловые ресурсы в высоких широтах обсудили на российско-норвежском симпозиуме, который состоялся в  Мурманске 5-7 июня. Основная тема мероприятия – долгосрочное устойчивое управление морскими биоресурсами открытых районов и морей Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана.

Симпозиум организован ФГБНУ «Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича» (ПИНРО, г. Мурманск, Россия) и Институтом морских исследований (ИМИ, г. Берген, Норвегия) при поддержке НО «Союз рыбопромышленников Севера» (СРПС, г. Мурманск, Россия).

В работе Симпозиума приняли участие более 107 специалистов в области изучения моря России и Норвегии – ПИНРО, ВНИРО, Зоологического института РАН, ММБИ КНЦ РАН, Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, МГТУ, а также представители Пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району, Генерального консульства Норвегии в Мурманске, Союза рыбопромышленников Севера, Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, Северного Координационного Совета, ассоциаций, объединений, организаций, рыболовецких компаний и предприятий рыбной промышленности Северного бассейна, и др.

Как сообщает Росрыболовство, на симпоузиме были представлены 54 устных доклада и 10 постеров. Большинство докладов отражали результаты комплексных исследований Баренцева моря. Центральное внимание уделено обсуждению изменений, происходящих в экосистеме моря вследствие наблюдаемого потепления. Результаты как российских, так и норвежских учёных свидетельствуют о процессе «бореализации» Баренцева моря, когда холоднолюбивые арктические виды замещаются теплолюбивыми бореальными видами. Последствия изменений для состояния промысловых запасов во многом ещё не ясны. Большой интерес также вызвали доклады, посвящённые проблеме взаимоотношения морских млекопитающих и рыбного промысла.

На секциях «Океанография» и «Планктон» представлено 18 устных докладов. Рассмотрены вопросы климатических изменений, происходящим в морях Арктики, аэрации глубинных вод Баренцева моря, загрязнения баренцевоморской части Северного бассейна, а также результаты исследования зоопланктонных сообществ в Баренцевом, Карском морях и в Арктическом бассейне. На секциях «Рыбы» участники обсудили темы питания и пищевых отношений рыб, воздействие климата на популяции промысловых рыб, проблемы оценки поколений и запасов промысловых рыб.

Материалы симпозиума будут опубликованы в отдельном выпуске из серии совместных отчётов ПИНРО-БИМИ, а также в тематическом выпуске журнала «ICES Journal of Marine Science».

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