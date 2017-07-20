Российские предприятия и организации наращивают просроченную кредиторскую задолженность

Как сообщает Росстат, просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в мае 2017 года выросла на 5% по сравнению с апрелем. К 1 июня 2017 года объём просроченной кредиторской задолженности составил 2 трлн 777,9 млрд рублей.

По сравнению с маем 2016 года просроченная задолженность выросла на 8,4%.

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объёме кредиторской задолженности за месяц снизилась на 0,3 процентного пункта и на конец мая составила 6,9%.