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Мурманская область. Арктика16.11.17 07:15

Российские рыбаки добыли более 4,2 млн тонн – на 2,4% больше уровня рекордного 2016 года

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 15 ноября текущего  года составил 4 млн 232,2 тысячи тонн (с учетом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 81,5 тысячи тонн), что на 100,1 тысячи тонн, или на 2,4% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна за это период выловили водных биоресурсов 511,5 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 5,9 тысячи тонн. На промысле трески уровень добычи вырос на 8,4 тысячи тонн – до 359,3 тысячи тонн. Вылов пикши снизился (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 8,8 тысячи тонн – до 91,6 тысячи тонн.

Уровень освоения водных биоресурсов российскими рыбаками в зонах иностранных государств увеличился на 55,8 тысячи тонн и достиг 413,4 тысячи тонн, за счёт вылова в зоне Японии и Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 293,8 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 45,8 тысячи тонн.

 

 

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