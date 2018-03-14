Российские рыбаки после двухлетнего перерыва нарастили вылов мойвы в Баренцевом море на 23% – до 53 тысяч тонн

По данным отраслевой системы мониторинга на 13 марта текущего года, в Баренцевом море российские рыбаки добыли 52,7 тысячи тонн мойвы, что на 10 тысяч тонн, или 23,4% больше показателя на аналогичную дату 2015 года (в 2016 и 2017 годах вылов не осуществлялся). Промежуточные результаты мойвенной путины озвучены на заседании штаба, которое в режиме видеоконференции провел начальник Управления организации рыболовства Андрей Космин.

Начальник промрайона Владислав Хаматов с борта судна «Капитан Сулимов» доложил, что промысловая обстановка на прошлой неделе была стабильной, на данный момент в экспедиции занято 14 судов. Уловы варьируются от 20 до 110 тонн на час траления. Преобладает рыба промысловым размером 14-16 сантиметров. Приловы других видов не наблюдаются.

По прогнозам специалистов ПИНРО, на следующей неделе ожидается сохранение промысловых скоплений мойвы вдоль побережья Норвегии – между 20 и 26 градусами восточной долготы. Наиболее благоприятные условия для концентрации рыбы перед уходом на нерест в территориальные воды Норвегии сохранятся в районе банок Маланг и Фулей. Однако, по словам учёных, плотность скоплений мойвы идёт на спад, в связи с чем возможно ухудшение промысловой обстановки.