Российские рыбаки в 2019 году снизили вылов водных биоресурсов на 2,2%

Общий объём добычи водных биоресурсов российскими пользователями за 2019 год, по оперативным данным отраслевой системы мониторинга, составил около 4,92 млн тонн – всего на 2,2% меньше 2018 года, когда был достигнут рекордный показатель вылова за последние 26 лет (около 5,03 млн тонн), сообщает пресс-служба Росрыболовства. Уточненные данные будут озвучены на итоговой коллегии Росрыболовства.

На Северном бассейне выловлено около 494,9 тысячи тонн, что на 14,2% меньше, чем годом ранее. Снижение показателя обусловлено объективными факторами – ограничением в 2019 году на вылов мойвы (в 2018 году освоено 66 тысяч тонн мойвы) и уменьшением национальной квоты трески.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российским рыбопромысловым флотом добыто 717,85 тысячи тонн – на 0,6% больше показателя предыдущего года.

Начало промысла 2020 года демонстрирует рост показателя добычи водных биоресурсов практически по всем основным рыбохозяйственным бассейнам. Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 22 января текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил 244,13 тысячи тонн, что почти на 38 тысяч тонн, или на 18,3%, больше уровня прошлого года.

На Северном бассейне рыбопромышленники увеличили вылов на 61,7% к уровню прошлого года – до 24,31 тысячи тонн.