Российские рыбаки завершили мойвенную путину с 30% приростом вылова

Российским рыбакам удалось увеличить объём добычи мойвы в Баренцевом море на 30% после двухгодичного перерыва ведения промысла. По данным отраслевой системы мониторинга, к 3 апреля российский вылов составил почти 66 тысяч тонн мойвы, что на 22 тысячи тонн больше, чем в 2015 году (в 2016 и 2017 гг. вылов не осуществлялся). Итоги экспедиции подвели на еженедельном заседании штаба, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Как доложили в Баренцево-Беломорском территориальном управлении, мойвенную путину можно считать завершенной. На данный момент последнее промысловое судно «Лазурный» экспедиции направилось в порт Мурманска для разгрузки. Норвежские суда также закончили добычу.

По данным отраслевой науки, в российских и норвежских водах ещё есть разрозненные скопления мойвы, однако, для тралового промысла они не пригодны.

Специалисты Полярного НИИ рыбного хозяйства (ПИНРО) отметили, что их прогнозы по экспедиции 2018 года относительно районов миграции мойвы и массы скоплений полностью подтвердились. На следующий год ожидается похожая промысловая обстановка, более точные объёмы предполагаемого вылова можно будет рассчитать только осенью.

На заседании штаба принято решение провести совещание по итогам мойвенной путины 2018 года с рыбопромышленниками и капитанами рыбодобывающих судов. Василий Соколов поручил ПИНРО проработать возможность задействования механизма частно-государственного партнерства для обеспечения следующей экспедиции научно-исследовательским судном.