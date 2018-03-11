Российские стражи границ опередили иностранных коллег во время массового лыжного пробега стран Баренц-региона «Лыжня дружбы»

Массовые лыжные соревнования стран Баренц-региона «Лыжня дружбы», которые в XXI раз состоялись в долине реки Паз, снова стали важнейшим событием в приграничье. Они открыли программу 84-го традиционного международного Праздника Севера и собрали в этот раз 3,6 тысячи участников из разных стран. Как и прежде, спортсмены и физкультурники преодолели 12-километровую дистанцию. Снежная трасса пролегает по территориям трёх стран: России, Финляндии и Норвегии. Юные и взрослые лыжники, стартовав в посёлке Раякоски, без виз, загранпаспортов и таможенного контроля пересекли государственные границы.

Во время церемонии торжественного открытия «Лыжни дружбы» с началом состязаний собравшихся поздравили первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, погранкомиссары России, Норвегии и Финляндии Евгений Медников, Рогер Якобсен и Весса Арфман, а также почётная гостья – двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

Сначала стартовали команды защитников рубежей. Вслед за пограничниками отправились покорять 12-километровку остальные участники. Главной достопримечательностью на их маршруте стал выложенный из камней на стыке границ трёх стран знак Муоткаваара. На финише все без исключения получили памятные дипломы и подарки.

Как и прежде, российские стражи границ опередили иностранных коллег. Первым пересек заветную черту Николай Миронов с результатом 30 минут 17 секунд. Вслед за ним завершили гонку Валентин Лютенко и Денис Лянгин. Второе место заняли бойцы финской погранслужбы, третье – норвежской.

Среди гражданских участников в возрастной группе до 40 лет победу одержал 14-летний мурманчанин Максим Аверкиев, среди женщин - жительница областного центра Майя Савина.

У ветеранов спорта наилучшие результаты продемонстрировали Алексей Костюк из карельской Питкяранты и Татьяна Хулко из города Полярные Зори.