Российские субмарины - одни из самых тихих и смертоносных в мире - американский адмирал Джеймс Фогго

Россия расширила своё присутствие в северной части Атлантического океана, а также в Северном ледовитом океане. Такое мнение высказал командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго. Речь идёт о подводном флоте РФ.

«Они дают нам понять, что находятся там. Их гораздо больше. И они действуют в местах, где не действовали раньше», - цитирует Фогго ТАСС.

По мнению американского адмирала, это результат больших финансовых вливаний. В разработку и производство очень эффективных субмарин продолжают вкладываться огромные средства.

Командующий ВМС США также подчеркнул, что российские подлодки нового поколения представляют большую опасность. Некоторые из них (проект «Варшавянка») имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр» и могут поразить любую европейскую столицу. «Станут ли они это делать? Я так не думаю», - сказал Фогго.

И добавил, что находящиеся на вооружении РФ субмарины - одни из самых тихих и смертоносных в мире. Напомним, адмирал и раньше высоко оценивал российский подводный флот.