Российские суда, осуществляющие промышленное рыболовство в открытом море, должны быть оснащены техническими средствами контроля

Правительством Российской Федерации внесены изменения в постановление от 25 августа 2016 года «О требованиях к рыболовству в открытом море в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих рыболовство в открытом море с использованием судов, плавающих по государственным флагом Российской Федерации». Постановление от 19 сентября 2018 года № 1110 опубликовано на официальном портале правовых актов.

Предыдущим документом предусмотрено, что рыбопромысловые суда должны быть оснащены техническими средствами контроля, а юридические лица или индивидуальные предприниматели должны обеспечивать соблюдение норм, установленных международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также принятых в соответствии с ними решений, правил и требований.

Изменения уточняют, что при осуществлении промышленного рыболовства в открытом море юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с использованием самоходных судов с главным двигателем мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью более 80 тонн, плавающих под российским флагом, суда в обязательном порядке должны быть оснащены техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую некорректируемую передачу информации о местоположении судна.

Поправки приводят регулирование рыболовства в открытом в море в соответствие с обновленным отраслевым законом и вступают в силу с 2019 года.