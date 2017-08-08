Россияне перестают терпеть и начинают требовать - ВЦИОМКаждый третий житель Мурманской области - пенсионер
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика08.08.17 09:48

Российские суды более лояльны к коррупционерам, чем к обычным преступникам?

Российские суды оправдывают коррупционеров гораздо чаще, чем прочих преступников, пишут «Ведомости», ссылаясь на данные судебной статистики Верховного суда.

Всего в прошлом году российские суды оправдали 0,36% обвиняемых (2640 из 743020), и на протяжении последних лет этот показатель неуклонно сокращался: в 2015 году было 0,43% оправданных, а в 2014 г. – 0,54%. А вот из 475 человек, обвинявшихся в прошлом году в злоупотреблении служебным положением (ст. 285 УК), оправдали 10 – т.е. 2,1% (в 2015 г. таких оказалось даже 2,5%). Из 1410 человек, которым инкриминировали превышение служебных полномочий, в 2016 г. оправдали 22 – 1,6% (а годом ранее таких было даже 2,9%), из 399 обвиняемых в служебном подлоге – 12 (т. е. более 3%).

Даже обвиняемых в получении взятки (а их традиционно почти в 3 раза меньше, чем граждан, обвиняемых во взяткодательстве) оправдывали в 1,1% случаев. Практически единственная категория коррупционеров, не вписавшаяся в общий тренд, – это взяткодатели. Их почти не оправдывали: из 3590 человек невиновными в прошлом году признали всего пять (0,14%), а годом ранее – всего трёх из 5219 (0,06%).

А больше всего шансов на оправдание, как выяснилось, у обвиняемых в фальсификации итогов голосования и нарушении избирательных прав (ст. 141, 142 и 142.1 УК). И привлекают к ответственности за это нечасто: в прошлом году, когда проходили выборы в Госдуму, из 23 обвиняемых в таких преступлениях оправдали двоих (8,7%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 285 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Антонина Петровна
08.08.17 14:04
Жадность многих погубила. Так и в этом случае!
Комментарий к новости:Доверчивая северянка, поддавшись искушению получить компенсацию, лишилась более 260 рублей
Василий П.
08.08.17 12:31
Что-то ВЦИОМ сгущает краски. Народ страны сцементирован вокруг Путина, о каких переменах в этой ситуации можно говорить. Выберем в 2018 году нашего родного президента и будем спокойно жить ещё шесть
Комментарий к новости:Россияне перестают терпеть и начинают требовать - ВЦИОМ
Фаик
08.08.17 07:28
Зато по отчётам минздрава Мурманской области - у нас всё хорошо. В стране действует система, если деньги есть, то ещё можно вылечиться, да и то без гарантий, а если живёшь на минимум, то лучше не бо
Комментарий к новости:«Фронтовики» ставят неутешительный диагноз региональному здравоохранению
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)16:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиБогатые богатеют, бедные проедают накопленное-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 7 копеек-PRO ЭнергетикуПосле завершения комплексных испытаний гидроагрегат на Нива ГЭС-3 будет введён в эксплуатацию-PRO ЖКХУж зима катит в глаза - межведомственная комиссия проверяет готовность муниципалитетов к отопительному сезону-PRO Нефть и газ«Роснефть» приступила к геологическим исследованиям в Печорском море-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика