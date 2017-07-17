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Мурманская область. Арктика17.07.17 09:30

Российских пенсионеров хотят сделать богатыми

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) создала план по совершенствованию пенсионной системы и направила документ в Министерство финансов, Минэкономразвития, Банк России и Пенсионный фонд, пишет газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации Алексея Денисова.

План АНПФ предлагает направлять Пенсионному фонду средства из Фонда национального благосостояния. Помимо этого необходимо направить доходы от управления госсобственностью и от ее приватизации в ПФР, отмечает издание.

Денисов считает, что эти меры дадут возможность дополнительно пополнять пенсионные счета россиян на 10 тысяч рублей в год.

«Важно, чтобы они (указанные средства) шли на цели улучшения благосостояния граждан, а не расходовались в рамках бюджета. Также доходы от государственного имущества могут быть направлены на счета работающих граждан, которые будут инвестироваться в национальную экономику. Что, в свою очередь, будет способствовать достижению темпов роста на уровне мировых», - рассказал он.

Минфин и Министерство экономического развития заявили, что уже ведут работу с планом, предложенным  АНПФ. В пресс-службах ЦБ и ПФР комментарии изданию не предоставили.

Комментарии

№ 117.07.17 13:50 - Антонинаоказывается у Чубайса последователи не перевелись. Увеличение пенсий на 10 тысяч рублей в год - это из раздела фантастики, нынешние толстосумы во власти не позволят чтобы эти деньги ушли из их карманов!
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