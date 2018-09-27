Российским инвалидам ищут новое название

Минтруд РФ может отказаться от использования термина «инвалиды» в законодательстве. Как пояснили в министерстве изданию «Известия», термин хотят заменить на другой, отражающий правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями.

Госзадание на научно-исследовательскую работу по этой теме планируется направить в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в этом году. Кроме того, пишет издание, вопрос будет обсуждаться и с общественными организациями инвалидов.

В Минтруде также сообщили, что готовят предложения по мерам, увеличивающим число квалифицированных переводчиков русского жестового языка и профессиональных тифлокомментаторов (специалистов, которые описывают происходящее на сцене, кино- и телеэкране для людей с нарушениями зрения. - Ред.).

В ФМБА на запрос издания о том, какие термины рассматриваются на замену слова «инвалид», не ответили.

Минтруд РФ заявили, что информация в «Известиях» не соответствует действительности. Проработка вопроса об уточнении определения понятия «инвалид» будет проводиться согласно рекомендациям комитета ООН по правам инвалидов и без намерения оказаться от применения самого термина в законодательстве. В ведомстве отметили, что уточнение понятия направлено на то, чтобы нацелить усилия государства и гражданского общества на содействие инвалидам.