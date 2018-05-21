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Мурманская область. Арктика21.05.18 12:27

«Российский Азимут» преодолеть за час

19 мая в Долине Уюта состоялись Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут», участие в которых приняли спортсмены из Мурманска, Кольского района, Апатитов, Североморска, Ловозерского района, Кандалакшского района, Оленегорска, Печенгского района.

В церемонии открытия соревнований приняли участие председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумова Светлана Ивановна, главный судья соревнований Мартьянова Мария Владимировна и главный секретарь Марудо Ольга Павловна.

После официального открытия участники соревнований по команде «Старт!» отправились на поиски контрольных пунктов, которые нужно было найти в течение контрольного времени (1 час) с помощью карт трасс и вовремя вернуться к финишу. Всего в соревнованиях участвовало 16 возрастных групп. Минимальное количество контрольных пунктов было определено для возрастной группы Ж-12, максимальное (13 контрольных пунктов) для возрастной группы М-21.

Все призеры в каждой возрастной группе были награждены дипломами и медалями Министерства спорта Российской Федерации, а победители в каждой возрастной группе получили памятные кубки.

Также региональной федерацией спортивного ориентирования памятными дипломами дополнительно были награждены самые маленькие и самые возрастные участники «Российского Азимута», сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.

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