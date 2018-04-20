Российский морской регистр судоходства подтвердил соответствие подготовки в МГТУ требованиям Минтранса России

Эксперты мурманского филиала Федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства» провели освидетельствование программ, реализуемых в Центре морской конвенционной подготовки МГТУ.

Результат освидетельствования – продление полномочий МГТУ на право реализации подготовки моряков по программам ДПО в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ:

1. Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране);

2. Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране);

3. Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану;

4. Подготовка по оказанию первой помощи.

Данные программы реализованы в МГТУ с 2013 года и являются обязательными при оформлении квалификационных документов. За это время подготовку прошли более 4000 обучающихся. Кабинеты, где реализуются программы ДПО, укомплектованы самым современным оборудованием и тренажерами. Инструкторы ЦМКП прошли специализированные курсы в морских образовательных организациях Российской Федерации, уполномоченных Минтрансом России на право осуществления подготовки моряков, имеют квалификационные документы командного состава морских судов и хорошую морскую практику.

Система подготовки в Мурманском государственном техническом университете соответствует требованиям в отношении проведения теоретической и практической подготовки специалистов морского транспорта.

Подготовка морских инженерных кадров является одним из приоритетных направлений деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ», что нашло своё отражение в программе развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский государственный технический университет» на период 2018-2021 гг.