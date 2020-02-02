Российский траулер «Бухта Наездник» «разрежут на иголки» в Норвегии

Рыболовный траулер «Бухта Наездник», загоревшийся и позднее притопленный в конце сентября 2019 года в норвежском порту Тромсе, отбуксирован в корабельный док в Бергене. Здесь судно будет утилизировано, сообщил ТАСС представитель судовладельца, заместитель гендиректора по безопасности мореплавания Мурманского тралового флота Алексей Осипенко.

«Довели траулер до завода в 3.00 ночи. В дальнейшем будет утилизация», - сказал собеседник агентства.

Напомним, возгорание на борту траулера «Бухта Наездник» произошло в порту Тромсе в Норвегии 25 сентября прошлого года. 29 членов экипажа были эвакуированы с борта на берег и позднее отправлены домой.

В декабре компания из Нидерландов подняла траулер из воды, после откачки остатков топлива 16 января 2020 года началась буксировка «Бухты Наездник» в Берген. Траулер был застрахован.