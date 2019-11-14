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Мурманская область. Арктика14.11.19 13:40

Российский Военно-морской флот будет использовать в Арктике вооруженные ледоколы

Количество оружия на их борту будет зависеть от толщины льда в районе применения. Об этом сообщил советник гендиректора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков в канун отмечаемого 15 ноября 125-летия центра, пишет ТАСС.

«Это будут ледоколы и ледокольные корабли, то есть корабли, способные двигаться с достаточной скоростью в сплошном ледовом покрове определенной толщины. По сути, это будут вооруженные ледоколы», - сказал он.

Поляков пояснил, что соотношение количества оружия на их борту, с одной стороны, и способности, с другой стороны, проходить ледовые заторы (обе характеристики требуют резервирования существенной доли от общей массы корабля) будет зависеть от того, в каком конкретно арктическом районе предполагается их применять. «Где лёд тонкий - больше оружия, где тяжёлые льды – наоборот», - пояснил специалист.

Напомним, головной патрульный корабль для Арктики - ледокол проекта 23550 «Иван Папанин» был  спущен на воду 25 октября этого  года. Предполагается, что корабль будет вооружен одной артустановкой калибра 76 или 100 мм. Первый серийный корабль этого проекта «Николай Зубов» будет заложен на «Адмиралтейских верфях» до конца года.

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