Российско-норвежская комиссия по рыболовству получила премию Торвальда Столтенберга

Первую премию имени норвежского дипломата Торвальда Столтенберга получила Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству (СРНК). Церемония вручения состоялась 27 февраля в норвежском городе Киркенесе в рамках международной конференции по вопросам развития сотрудничества в регионе Баренцева моря.

От норвежской стороны комиссии в церемонии принял участие генеральный директор Министерства рыбного хозяйства Норвегии Видар Ландмарк, от российской – руководитель Баренцево-Беломорского территориального управления Виктор Рожнов.

Напомним, с начала 1970-х Смешанная комиссия способствует рациональному управлению рыбными запасами в Баренцевом море. Отношения между Россией и Норвегией в области рыболовства уникальны в том смысле, что в соответствии с межгосударственными соглашениями, биоресурсы Баренцева и Норвежских морей считаются совместным запасом России и Норвегии. На ежегодных сессиях СРНК устанавливается общий допустимый улов водных биоресурсов, включая треску, пикшу, мойву и палтус, а также определяется порядок проведения научных работ.

Норвежский Баренц секретариат в январе 2019 года учредил премию имени Торвальда Столтенберга (1931-2018), норвежского дипломата и политика, считающегося основоположником международного сотрудничества по Баренцеву морю. Согласно статуту, награда будет присуждаться ежегодно как отдельным лицам, так и организациям, которые способствовали укреплению международного диалога и взаимодействия в интересах жителей Баренцева региона.