Российско-норвежская научная экспедиция ведёт исследования в Баренцевом море

Исследования планируются на всем ареале распространения трески, пикши, сайды, черного палтуса и других видов рыб от Лофотенских островов в Норвежском море до Карских ворот в Баренцевом море. Результаты проведенной съёмки позволят оценить состояние промысловых запасов донных видов рыб, их пополнение, нерестовые подходы мойвы, условия биоценоза, встречаемость видов-индикаторов уязвимых морских экосистем и многое другое.

«Полученные материалы послужат основой для разработки рекомендаций по рациональной эксплуатации запасов Баренцева моря и прилегающих вод, – отметил директор ФГБНУ «ВНИРО» Кирилл Колончин. – Результаты совместных работ российских и норвежских ученых позволят оценить объемы допустимого улова трески и пикши на предстоящей рабочей группе Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) по арктическому рыболовству».

Исследования по программе научных исследований, утверждённых Смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству, выполняются тремя судами – российским НИС «Вильнюс» ФГБНУ «ВНИРО» и норвежскими «Helmer Hanssen» и «Johan Hjort», принадлежащим Бергенскому институту морских исследований (БИМИ).

Кроме того, российское судно установит степень загрязнения донных осадков, соберёт материалы по заболеваемости морских рыб и беспозвоночных, а также оценит встречаемость морских млекопитающих.